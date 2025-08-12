Ex Ilva, Emiliano: "Giorno che resterà nella storia dell'industria italiana"

“Oggi è stato firmato un accordo che rimarrà nella storia delle politiche industriali di questo paese. Un accordo importante perché per la prima volta in Italia si prende l’impegno alla totale decarbonizzazione di un impianto ad alta capacità di inquinamento. La decarbonizzazione è l’unico modo per garantire l’abbattimento del 95% delle emissioni delle sostanze nocive e del 50% delle emissioni di CO2″. Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ai giornalisti fuori dalla sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma dopo la firma dell’intesa tra governo ed enti locali sulla decarbonizzazione dell’impianto siderurgico Ex Ilva di Taranto. “Questo accordo era complesso: la cittadinanza non si fida del fatto che lo Stato realmente voglia arrivare a questa conclusione e quindi ha contrastato fino all’ultimo la firma di questo accordo. Sarà compito del governo e delle istituzioni convincere i tarantini che questo non è un accordo truffa ma finalmente il cambio totale tecnologico che porterà ad accettare che la siderurgia è ancora possibile in Italia”, ha aggiunto il governatore pugliese.