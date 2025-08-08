Ucraina, raid di droni russi su Kharkiv e Sumy: le immagini dei soccorsi

In Ucraina, almeno tre persone sono rimaste ferite nella notte tra giovedì e venerdì a Kharkiv e Sumy, dopo attacchi di droni russi. I servizi di emergenza sono intervenuti per spegnere un incendio che ha coinvolto un edificio di quattro piani e rimuovere le macerie. Due persone sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L’attacco è avvenuto dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che avrebbe incontrato il presidente russo Vladimir Putin, anche se quest’ultimo non avesse voluto incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le dichiarazioni suggeriscono che gli Stati Uniti e la Russia potrebbero presto tenere un vertice.