Spagna, a Madrid un 'rifugio climatico' contro il caldo

La Spagna è investita da un’altra ondata di caldo e con le temperature che sfiorano i 39 gradi a Madrid, turisti e residenti hanno iniziato a utilizzare ombrelloni e ventagli per rinfrescarsi, ma c’è anche chi ha trovato refrigerio in un ‘rifugio climatico’ gratuito allestito nel centro della Capitale. Il Centro Culturale Bellas Artes, nel centro di Madrid, ha creato per il secondo anno consecutivo uno spazio per sfuggire alle temperature torride, godersi un po’ di riposo, bere un bicchiere d’acqua e magari giocare una partita a scacchi. Il rifugio climatico si trova nella sala da ballo e funge da piazza coperta ricca di vegetazione. Per rendere lo spazio più confortevole, l’azienda di riciclaggio Basurama ha progettato mobili e amache. Più di 300 piante sono state prestate dal vicino vivaio della serra del Parco del Retiro. Il Rifugio ospita anche l’installazione sonora ‘Permanencia Vegetal’ (Permanenza vegetale), sviluppata dall’artista Sayaka Fujio.