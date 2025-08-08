Gaza, Israele diffonde video di raid su postazioni di Hamas

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra un raid contro una postazione di Hamas a Gaza. L’Idf ha spiegato che è stato preso di mira un lanciatore di missili, da cui è partito un attacco avvenuto giovedì contro la città di Nir Am, nel sud dello stato ebraico. Le autorità militari hanno affermato che successivamente si sono verificate esplosioni secondarie, dovute alla presenza di razzi custoditi nel sito e hanno fatto sapere di aver colpito anche obiettivi terroristici a Gaza City. Il Gabinetto di sicurezza di Israele ha approvato il piano per l’occupazione militare di Gaza City per smantellare la presenza di Hamas con lo sfollamento di tutti i civili palestinesi dalla città settentrionale nei campi nella zona centrale della Striscia.