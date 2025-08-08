Gaza, 100 tonnellate di aiuti dall’Italia

E’ già atterrato in Giordania l’aereo partito dall’aeroporto di Fiumicino con il carico di 100 tonnellate di aiuti umanitari provenienti dall’Italia e destinate alla popolazione di Gaza. Della partenza del carico aveva dato notizia nei giorni scorsi la Farnesina, spiegando in una nota che le autorità della Giordania, d’intesa con il governo di Israele, hanno messo a disposizione corridoi aerei e individuato zone sicure per il lancio degli aiuti.

“L’impegno umanitario dell’Italia per Gaza prosegue senza sosta”, riferisce in un post su X la Farnesina. “Sono state caricate la notte scorsa e sono partite questa mattina, grazie alla collaborazione con il ministero della Difesa, altre 100 tonnellate di aiuti alimentari destinati alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, nell’ambito del programma ‘Food For Gaza’”, si legge nella nota.