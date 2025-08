Monte Faito, Prefetto di Napoli annuncia misure contro randagismo

“Abbiamo affrontato alcune criticità relative all’area del Monte Faito, in particolare l’emergenza randagismo, la necessità di garantire l’accesso in sicurezza a turisti e cittadini dei comuni interessati”. Lo ha dichiarato il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, a margine della riunione presso il Palazzo della Prefettura per discutere delle emergenze relative alla fruizione dell’area del Monte Faito. “Per ciò che riguarda la recente tragedia della Funivia ho fiducia nel lavoro che sta svolgendo la magistratura e ho appreso dall’EAV che è in atto la nuova progettazione”, ha aggiunto Di Bari.