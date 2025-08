Ucraina, veterano di guerra torna a guidare dopo aver perso tutti e quattro gli arti

Mykola Shot è un soldato dell’esercito dell’Ucraina che ha perso tutti e quattro gli arti in un’esplosione mentre si trovava al fronte. Il veterano di guerra ha perso braccia e gambe nel febbraio 2024 ma grazie alla sua determinazione, a protesi all’avanguardia e a un duro lavoro di riabilitazione è riuscito a tornare alla quotidianità e ha imparato a guidare di nuovo. Adesso Shot utilizza una macchina modificata ad hoc in base alle sue esigenze. “È stato un colpo di mortaio, ho perso conoscenza, sono rimasto in coma per circa un mese“, ha detto l’ex militare parlando di quando è rimasto gravemente ferito. “Mi hanno dato le protesi negli Stati Uniti. Tutti dicevano che non avrei mai più guidato ma ho detto di no, ho detto che l’avrei fatto ed eccomi qui“, ha raccontato ancora.