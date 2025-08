Spagna, escursionista americano scomparso: continuano le ricerche

Anche i soccorritori dell’Unità Militare di Emergenza (UME) dell’esercito spagnolo si sono uniti alle operazioni di ricerca in corso per Cole Henderson, un escursionista statunitense di 27 anni scomparso il mese scorso mentre stava facendo un’escursione nel Parco nazionale di Ordesa y Monte Perdido, nel nord della Spagna, nella catena montuosa dei Pirenei. Henderson è stato dichiarato disperso il 14 luglio, due giorni dopo aver perso il suo volo per i Paesi Bassi previsto per il 12 luglio. Le immagini diffuse dalle forze dell’ordine iberiche mostrano che al lavoro ci sono squadre di soccorso alpino, sommozzatori specializzati e cani da ricerca. Secondo i post pubblicati dai suoi amici su Facebook, l’ultima volta che si è avuto notizia di Henderson è stato il 9 luglio, quando stava iniziando la sua escursione. La Guardia Civil ha dichiarato che le autorità hanno ritrovato l’auto di Henderson in una località a ovest del parco nazionale.