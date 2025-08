Giubileo dei giovani, Mantovano: "Ringrazio tutti, sistema ha funzionato senza barriere burocratiche"

“Il bilancio si commenta da sé, centinaia di migliaia di giovani venuti da tutto il mondo, anche da Paesi in conflitto, venuti per ascoltare un messaggio molto chiaro, un richiamo a scelte di coraggio e all’esigenza che queste vengano fatte al momento giusto”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al termine delle celebrazioni del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata.

“Per quanto riguarda il Governo e tutte le Istituzioni che hanno contribuito con grande impegno alla riuscita di questa giornata del Giubileo, non possiamo che dire grazie. Così come ringraziamo tutti i volontari e tutti i professionisti che hanno contribuito a questo evento così importante. Che si è svolto senza la minima sbavatura, senza il minimo cedimento e in assoluta sicurezza. Credo che dalla giornata di oggi ci debba essere anche un grande insegnamento civile. Si è parlato spesso di metodo Giubileo ma la collaborazione tra le istituzioni va data per scontata. Ma tra i vari elementi positivi di questa collaborazione va sottolineato l’abbattimento delle barriere burocratiche come fu per piazza Pia dove è stata trovata una villa patrizia. Oggi in dieci giorni la villa è stata smontata pezzo pezzo e i lavori sono proseguiti. Questo mi auguro che rimanga del metodo Giubileo e cioè puntare all’obiettivo facendolo bene e facendolo in tempi rapidi”.