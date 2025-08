Gaza, paracadutati altri aiuti umanitari a Deir al-Balah

Altri aiuti umanitari sono stati paracadutati sulla Striscia di Gaza centrale. Le immagini si riferiscono alla zona di Deir al-Balah. Secondo le organizzazioni umanitarie però i recenti lanci di aiuti non sono sufficienti per quella che gli esperti definiscono “la peggiore carestia” che si sta verificando nel territorio devastato dalla guerra.

I lanci internazionali hanno consegnato solo una minima parte di ciò che i camion possono fornire, hanno aggiunto le organizzazioni umanitarie.

Inoltre, molti pacchi sono atterrati in zone ormai inaccessibili che i palestinesi sono stati invitati a evacuare, mentre altri sono precipitati nel Mar Mediterraneo, costringendo le persone a nuotare per recuperare sacchi di farina inzuppati.