Operai morti a Napoli, la ditta già nei guai per incidente simile nel 2015

Giuseppe Iaquinangelo è un operaio edile che nel 2015 ha avuto un infortunio sul lavoro, cadendo dal sesto piano mentre lavorava per la stessa ditta coinvolta nell’incidente che portato al decesso di tre operai al Rione Alto, a Napoli. L’avvocato della famiglia Iaquinangelo, Giovanna Iodice, ha contattato il deputato Francesco Emilio Borrelli per segnalare il caso. Borrelli ha indetto una conferenza stampa, domenica mattina, in via Domenico Fontana, sul luogo dell’incidente accaduto pochi giorni fa, alla presenza della famiglia di Iaquinangelo e dell’avvocato. L’operaio, nel 2015, era caduto da un’altezza di sei metri da un montacarichi che non aveva balaustre, né l’operaio indossava le apposite imbragature. Dalle immagini di videosorveglianza di una banca vicina è stato ripreso un collega che montava le barriere mentre Iaquinangelo era a terra, per poi appoggiare accanto a lui le imbragature. “Il reato contro il titolare della ditta è andato prescritto” ha specificato l’avvocato Iodice, “il mio assistito, ad oggi, non ha ricevuto nessun indennizzo, se non quello dell’Inail, grazie al quale la famiglia è riuscita ad andare avanti. L’incidente del 2015 ha stravolto la vita di tutta la famiglia e del signor Iaquinangelo, quando abbiamo sentito quello che era successo al Rione Alto e che era coinvolta la stessa ditta siamo rimasti senza parole”.