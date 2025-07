Il dottor Mohammed Abu Mughaisib, vice coordinatore medico di Medici Senza Frontiere nella Striscia di Gaza, ha inviato un video in cui spiega come la fame distrugga un corpo. “Usare il cibo, l’acqua, gli aiuti come arma in questa guerra è assolutamente inaccettabile”, dice Abu Mughaisib dopo aver spiegato scientificamente come la mancanza di cibo faccia deteriorare nel giro di pochi giorni il corpo di un essere umano, soprattutto di un bambino.