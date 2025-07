Gaza, bambini malnutriti in ospedale: 5 decessi da inizio luglio

Sempre più bambini sottopeso vengono ricoverati al Patient’s Friends Hospital, il principale centro di emergenza per bambini malnutriti nel nord di Gaza. Dall’inizio di luglio si sono registrati già cinque decessi: sono i primi casi registrati dall’ospedale in bambini che non presentavano patologie pregresse. “I sintomi stanno peggiorando, con bambini troppo deboli per piangere o muoversi”, ha affermato la dottoressa Rana Soboh, nutrizionista. “Negli ultimi mesi, nonostante la carenza di forniture, la maggior parte dei pazienti era migliorata, ma ora rimangono ricoverati più a lungo e non migliorano”, ha aggiunto. “La situazione a Gaza è catastrofica, sta peggiorando sempre di più”, ha affermato Soboh, che lavora con l’organizzazione umanitaria statunitense MedGlobal, che sostiene l’ospedale di Gaza City. Nel vicino campo profughi di Shati, due genitori mostrano il corpo del figlio di due anni, Yazan Abu Ful, ridotto a uno scheletro. Suo padre Mahmoud, anch’egli molto magro, ha detto che lo hanno portato in ospedale diverse volte. “Non c’è cibo, niente da bere. Tutto è così costoso”, ha detto l’uomo.