Gaza, israeliani protestano a Tel Aviv contro la carestia: "Si muore di fame"

Attivisti israeliani hanno manifestato a Tel Aviv, davanti all’ambasciata Usa, per chiedere a Washington di fare pressioni sul governo di Israele affinché smetta di “affamare” la popolazione a Gaza. I manifestanti hanno organizzato un sit-in durante il quale hanno fatto rumore battendo cucchiai su pentole e padelle. Solo ieri oltre 100 organizzazioni umanitarie e per i diritti umani hanno lanciato un’appello per denunciare la carestia che sta colpendo gravemente i palestinesi nella Striscia.

“Siamo venuti perché vogliamo fare pressione sul governo americano affinché faccia pressione sul governo israeliano per fermare la fame a Gaza e il genocidio di Gaza”, ha detto Elik Harpaz, un attivista. Gli esperti affermano che Gaza è a rischio di carestia a causa del blocco israeliano e dell’offensiva lanciata in risposta all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.