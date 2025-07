Problemi con le cuffie del traduttore per il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, nella conferenza stampa al termine del vertice Italia-Algeria con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si è tenuto a Roma a Villa Doria Pamphilj. La premier si è così rivolta a Tebboune in francese dicendogli: “Funziona? No, non funziona“. Meloni ha poi provato a sdrammatizzare: “Il bello della diretta”.