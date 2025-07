Criptovalute, Trump firma nuova legge e scherza: "La Genius Act chiamata così in mio onore"

Donald Trump ha firmato venerdì 18 luglio una nuova legge sulle criptovalute: si tratta di una nuova normativa su un tipo di moneta virtuale. Il GENIUS Act stabilisce le prime misure di salvaguardia e di protezione dei consumatori per le stablecoin, che sono legate ad asset come il dollaro statunitense per ridurre la volatilità dei prezzi rispetto ad altre forme di criptovaluta. È stato approvato sia dalla Camera che dal Senato con un ampio margine bipartisan. Trump, sin dalla sua campagna elettorale, si è sempre mostrato molto attento al mercato delle criptovalute.

“Per anni siete stati derisi, ignorati e sottovalutati”, ha detto il capo della Casa Bianca ai dirigenti del settore delle criptovalute dopo la firma del disegno di legge alla Casa Bianca, alla presenza di circa 200 persone, tra cui diversi esponenti di spicco del Partito Repubblicano. “Questa firma è un enorme riconoscimento del vostro duro lavoro e del vostro spirito pionieristico”. “Il Genius Act è stato chiamato così in mio onore”, ha scherzato Trump all’inizio del suo discorso. L’acronimo sta per “Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins” (Guidare e stabilire l’innovazione nazionale per le stablecoin statunitensi).