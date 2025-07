Mattina di disagi per i viaggiatori in arrivo, partenza o transito dalla stazione Termini di Roma a causa dello sciopero nazionale dei treni iniziato ieri, lunedì, e in programma fino alle 18 di stasera. Cancellazioni e ritardi fino a due ore si sono registrati su tutte le linee. Tanti i passeggeri rimasti bloccati nello scalo ferroviario, in fila per cercare soluzioni di viaggio alternative.