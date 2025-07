Durante la cena alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha consegnato a Donald Trump la lettera inviata al Comitato del premio Nobel per candidarlo al Nobel per la pace. “Vorrei presentarLe, signor Presidente, la lettera che ho inviato al comitato del Premio Nobel. La candida per il premio per la pace, che Le spetta di diritto. E Lei dovrebbe riceverlo”, ha affermato Netanyahu.