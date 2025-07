Gli effetti della deflagrazione avvenuta stamattina alle 8:18

Detriti, pezzi di vetro, porzioni di tetto e addirittura lamiera. Sono queste le conseguenze della forte esplosione avvenuta venerdì mattina alle 8:18 di un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, zona Sud Est di Roma. Tra i resti anche un pezzo molto grande di lamiera finita nel cortile dell’asilo “Il Piccolo Principe” di Via Romolo Balzani, a circa 500 metri dal punto dell’esplosione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata