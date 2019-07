Viaggi, Veratour vede ricavi a 285 mln nel 2021: accelera l'offerta per l'Egitto

di Lorenzo Allegrini

Veratour accelera con la nuova offerta in Egitto che quest'estate sta già portando risultati. L'azienda fondata da Carlo Pompili punta a un fatturato di 285 milioni di euro nel 2021, dopo che i ricavi hanno toccato 224 milioni lo scorso anno, il miglior risultato di sempre. Il piano strategico del gruppo turistico prevede una crescita media annua dei ricavi tra il 7 e il 10 per cento, passando per 245 milioni nel 2019 e per 265 milioni nel 2020. Tra i punti qualificanti del piano ci sono il potenziamento dell'offerta dei villaggi, l'ampliamento della gamma dei viaggi di linea e sinergie e partnership con le principali compagnie aeree, oltre che una ulteriore spinta alla fidelizzazione dei clienti.

La ripresa del Nord Africa - Egitto e Tunisia - dopo la crisi del turismo nel 2016 dovuta alle rivolte della cosiddetta 'Primavera Araba' sarà uno dei driver. "Un Egitto eccellente - spiega il direttore generale di Veratour, Stefano Pompili - che ci sta riportando ai volumi precedenti alla Primavera Araba. Un prodotto che è tornato a essere percepito come sicuro, con i valori che merita. Se Vera è cresciuta tanto è anche merito di questo prodotto". In Egitto, Veratour conta 6 villaggi Veraclub, 800 camere e 1.800 posti volo. Il Nord Africa, dopo la crisi nel 2016 quando il fatturato era sceso fino a 7 milioni (o il 3% del totale del gruppo), è risalito di sette volte tanto negli arrivi fino a un fatturato di 49 milioni di euro (o il 20% del totale). Intanto nel 2018 il gruppo Veratour ha chiuso il ventinovesimo bilancio consecutivo in utile, con un incremento dei volumi del 10% e un aumento del risultato netto.

E già nel 2019 il trend delle vendite è ripartito fortissimo proprio in Nord Africa, con Egitto e Tunisia che fanno registrare un incremento delle prenotazioni del 120%, seguiti dalle Baleari (+14%). Nel lungo raggio, è boom dei Caraibi (+32%). Attraverso voli charter Veratour punta a servire in tutto 150 mila clienti tra maggio e ottobre 2019 per le destinazioni di Egitto, Tunisia, Italia, Grecia e Spagna. "Prevediamo - spiega ancora Pompili - una nuova crescita, mantenendo intatti i margini che ci permettono di investire in nuovi prodotti. I punti chiave sono sempre gli stessi. Potenzieremo i villaggi Veraclub, perché siamo leader nel segmento villaggi e abbiamo investito nelle risorse umane come nessuno".

