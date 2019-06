Verso le vacanze: consigli per tutte le destinazioni dal medico dei viaggi

L’avvicinarsi della stagione estiva significa per molti iniziare ad informarsi per pianificare un viaggio. Mete vicine o lontane, esotiche o più tradizionali, destinazioni ‘calde’ o il freddo artico, i dubbi del viaggiatore sono sempre molti. Per rispondere a tutte le domande, torna anche quest’anno l’appuntamento con il servizio di consulenza telefonica di ‘Medicina dei viaggi’ del Centro Diagnostico Italiano: uno specialista del CDI risponderà a tutti i dubbi dei viaggiatori offrendo le informazioni necessarie per affrontare un viaggio in sicurezza. Il servizio di consulenza telefonica gratuita (al solo costo della telefonata) è attivo fino al 30 settembre, sette giorni su sette: dal lunedì alla domenica, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, al numero 02 48317304.

Negli ultimi anni - fanno sapere dal Centro Diagnostico - si è decisamente modificato il trend dei viaggiatori e di conseguenza le loro domande. A fronte di chi preferisce le destinazioni classiche, infatti, sono sempre più numerosi i viaggiatori che scelgono mete alternative. Ormai anche per i viaggi di nozze si opta per trekking in Thailandia o sulle Ande peruviane, mentre grazie all’offerta di voli low-cost anche l’India, con tutte le sue complessità, è diventata una delle mete più gettonate. Senza dimenticare destinazioni sconosciute ai più fino a pochissimi anni fa, come le ex Repubbliche sovietiche.

Prima di mettersi in viaggio è importante conoscere le caratteristiche del Paese ospitante e rivolgersi agli esperti per sapere quali sono le eventuali vaccinazioni da eseguire. Nelle ultime settimane, ad esempio, alcune aree del Brasile sono state oggetto di un’elevata attenzione sanitaria per via della diffusione della Dengue, della quale si sono registrati 165.000 casi tra gennaio ed aprile, con un incremento del 921% rispetto ai casi registrati nello stesso periodo del 2018.

“La maggior parte dei casi di Dengue - spiega Claudio Droghetti, responsabile dell’Ambulatorio di medicina dei viaggi del Centro - si registra nelle Americhe, nel sud est asiatico e nelle isole del pacifico occidentale. Trattandosi di un’infezione virale il cui virus viene trasmesso attraverso la puntura di zanzare del genere Aedes, il primo consiglio di prevenzione è di proteggersi dalle punture di insetto. Come fare? Innanzitutto, soggiornare in ambienti climatizzati e con zanzariere a porte, finestre e letti, impiegare repellenti per uso topico, insetticidi e indossare indumenti a maniche lunghe e dai colori chiari”.

