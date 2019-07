Vacanzieri in aumento in Italia, il 23% ha scelto l'estero

Vacanzieri in aumento in Italia. Sono quasi 32 milioni le persone che passeranno un periodo fuori città durante l'estate, un milione e trecentomila in più dell'anno scorso secondo un'indagine di Confturismo-Confcommercio. La durata media della vacanza sarà di sei notti con il 77% dei vacanzieri che resterà nel Belpaese mentre il restante 23% ha scelto l’estero. Agosto, nemmeno a dirsi, il mese dove si registreranno le maggiori partenze, la spesa media è invece sui 950 euro.

