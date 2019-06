Usa, viaggio in Massachusetts tra storia, cultura e natura

ll Massachusetts, culla della storia americana è il cuore del New England, sulla Costa Est degli Stati Uniti. È il luogo dove, nel 1620, sono giunti sul suolo americano i Padri Pellegrini. Si estende dalla punta di Cape Cod nell’Oceano Atlantico fino alle colline bucoliche del Berkshires. Stato ricco di attrazioni culturali, arte, attività ricreative outdoor e bellezze naturali offre paesaggi oceanici, spiagge immacolate e colline dolci, isole e fari pittoreschi, affascinanti piccole cittadine.

La raffinata Boston è la porta d’accesso alla regione del New England ed è una città bellissima e facile da girare. La miscela perfetta di antico e moderno, piccolo e grande con una struttura compatta e un’indiscussa ricchezza storica, architettonica e culturale. Hyannis, 'The Capital of the Cape', ovvero della penisola di Cape Cod, è un lungo tentacolo di dune che Thoreau definisce "un luogo dell’anima americana". Riservata e tranquilla, con gli edifici storici di Main Street, i villini appartati e il porticciolo romantico. Qui si ritiravano i membri di una delle famiglie più influenti d’America, i Kennedy. Il capostipite Joseph P., iniziò la tradizione, nel 1926 acquistando un cottage, imitato, negli anni a venire, dai figli John Fitzgerald, il Presidente, e Ted, che qui trascorsero le estati felici dell’infanzia. Da non dimenticare poi la cucina marinara di Cape Code, tra le più gustose e al contempo raffinate d’America, con aragoste, astici e frutti di mare.

Tra le mete da non perdere c'è Salem, la città delle streghe e dei grandi capolavori letterari americani, ex porto fiorente e oggi salotto d’arte e cultura. New Bedford è invece la capitale mondiale della baleneria, da dove il capitano Achab partì alla ricerca di Moby Dick. Chi ama la natura può cimentarsi nell' Hiking lungo l’Appalachian Trail attraverso il Massachusetts. Un panoramico percorso a piedi lungo la porzione dello storico sentiero (uno dei percorsi escursionistici più famosi al mondo) attraverso la porzione che percorre lo Stato da nord a sud; un itinerario attraverso montagne e foreste, con l’opportunità di alloggiare in alberghi in località pittoresche.

