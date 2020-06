Turismo, Sardegna: Forte Village riapre con speciali protocolli di sicurezza

Forte Village riaprirà il 27 Giugno all'insegna della massima sicurezza per gli ospiti ma anche per tutto lo staff. Unico resort al mondo che applicherà un protocollo che combina due test rapidissimi, non invasivi, a cui verranno sottoposti tutti gli ospiti e tutto il personale. I test saranno eseguiti dai medici della struttura, gratuitamente, e in tempi estremamente veloci, creando le condizioni per un ambiente nel resort il più possibile sicuro e protetto. Il protocollo, validato da un comitato medico-scientifico composto da esperti multidisciplinari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Roma Tor Vergata e Cagliari, verrà eseguito da un team di medici specialisti, a disposizione della struttura 24 ore su 24, che utilizzeranno apparecchiature all'avanguardia in grado di garantire una elevatissima specificità di risultati. Un investimento importante per il Forte Village che ha come obiettivo primario consentire ai suoi ospiti di vivere una vacanza serena e sicura, dopo un lungo lockdown.

Gli ospiti del Forte Village potranno sfruttare gli effetti dell'Immune System Boosting, per uno speciale potenziamento del sistema immunitario, grazie al trattamento sviluppato per Forte Village dalla dottoressa Ursula Jacob.

