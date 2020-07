Turismo in Piemonte: evoluzioni 2019 e prospettive 2020

Dopo i grandi cambiamenti che hanno colpito il mondo negli ultimi mesi anche lo scenario turistico ha subito notevoli mutamenti. Il Piemonte si fa trovare pronto e presenta un'offerta turistica completa per accogliere al meglio gli ospiti che la sceglieranno. Oltre agli stranieri, che nel 2019 erano aumentati del 3,7%, il 25% degli italiani, che andranno in vacanza nei prossimi mesi, ha intenzione di soggiornare proprio in Piemonte. Durante la conferenza stampa che si è svolta nella sala trasparenza della Regione Piemonte sono state presentate le prospettive per il 2020 e i risultati significativi che hanno caratterizzato il 2019: +1,82% in termini di arrivi, in flessione di un punto percentuale i pernottamenti.