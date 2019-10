Trasporti in Italia: Milano in cima alla Top Ten

Milano è la città italiana con i trasporti più efficienti. A dichiararlo è una classifica di Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, realizzata a partire dal database di Google. Se in testa alla classifica, a punteggio pieno, c’è il capoluogo lombardo, Verona, al secondo posto, la stacca di poco. Con il punteggio di 9.9, la classifica parla di una città dove “servono poco più di 8 minuti per percorrere un km e si dovrà camminare in media solo per il 15% del percorso totale”. Il prezzo di un biglietto è poi relativamente basso: 1,30. Subito dopo Trento e Parma, entrambe con punteggio di 9.7 e una città forse inaspettata, Prato. La città toscana vanta anche un biglietto molto basso: 1,20 €. E poi ancora Padova, Salerno e l’altra lombarda, Brescia. Agli ultimi posti della Top Ten ci sono invece Livorno e Bologna.

La classifica è stata realizzata da Holidu tramite la composizione di una rete virtuale a cerchi concentrici intorno al centro di ogni città. Su ogni anello è stato poi fissato un numero di punti, proporzionale al diametro, ed è stata estratta la durata del viaggio da ogni punto al centro città, insieme alla percentuale di camminata che ciò comportava. Attraverso un incrocio di dati, utilizzando anche Google Directions Api, è stato possibile stabilire la durata media dei tragitti. È stato stabilito un minimo di 15 viaggi per città per considerare il punteggio rappresentativo. La data di partenza scelta per tutti i viaggi è stata il 7 ottobre 2019 alle 8:30 del mattino. Sono state analizzate solo città con più di 100mila abitanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata