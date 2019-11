Torna la magia del mercatino di Natale di Trento

Oltre 90 casette di legno ospitano l'artigianato locale e le tipicità gastronomiche. Attrazioni per i bambini, iniziative green e social, eventi per tutte le età.

Il grande albero di Natale di Piazza Duomo, le casette di legno nelle storiche piazze Fiera e Battisti, le attrazioni per le famiglie in piazza Santa Maria Maggiore, le spettacolari luminarie e il trenino che passa per le vie del centro storico. E poi i cori di montagna, i profumi speziati di cannella e vin brulè, colori, sapori e risate. Non c’è angolo della città in cui non si respiri l’atmosfera delle feste: è impossibile non lasciarsi coinvolgere dalla magia del Mercatino di Natale di Trento, dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020.

Oltre 90 casette di legno animano le storiche piazza Fiera e piazza Battisti e proprio qui si trova il meglio dell’artigianato alpino e dell’enogastronomia tradizionale locale.

Addobbi natalizi con materiali naturali del territorio, decorazioni artigianali per la casa, sculture in legno scolpite. E ancora guanti, sciarpe e pantofole che riprendono i motivi tipici della tradizione locale, scaldamani e cappelli in lana cotta. Non mancano poi prodotti naturali per la cura di sé e il benessere della persona, cuscini con cirmolo e noccioli di ciliegie deliziosamente profumati.

La scelta degli espositori ha seguito criteri severi, mettendo al primo posto il lavoro home made e l’artigianato locale, assicurando così un’elevata qualità dei prodotti.

Il Mercatino di Natale di Trento ospita anche eccellenze culinarie, tipicità della cucina tradizionale regionale da assaggiare o da acquistare come dolce ricordo della vacanza. Dai canederli preparati con speck o luganega, alla polenta da accompagnare ai buonissimi formaggi locali, tortel di patate, Brezel farciti o sfiziosi panini gourmet. E poi Strudel di mele, Strauben, Zelten e altri dolci tipici da abbinare al classico vin brulé e alle birre artigianali trentine, al brulé di mela, a tisane e cioccolate calde.

Natale è anche la festa dei piccoli, per questo il Comune di Trento ha dedicato loro un’intera piazza! Piazza Santa Maria Maggiore ospita la famosa casa di Babbo Natale, con la slitta magica, i folletti che intrattengono i bimbi e il padrone di casa che dona loro i regali.

Poco distante una struttura riscaldata accoglie i piccini con numerosi laboratori didattici e ricreativi focalizzati sul mondo della natura, mentre all’esterno si trova una piccola fattoria didattica e dei pony a disposizione per coccole e carezze! Attività e laboratori per i più piccoli anche dal mondo della solidarietà e del volontariato, per richiamare l’attenzione su temi importanti.

Da non perdere anche il simpatico trenino di Natale che tutti i giorni accompagna grandi e piccini alla scoperta delle più belle vie del centro storico e degli angoli più suggestivi, utilizzando le fermate dislocate nella città.

Il colorato Mercatino di Natale di Trento è soprattutto verde, amico dell’ambiente, sensibile alle tematiche importanti della sostenibilità e del riciclo. L'energia elettrica utilizzata durante l’evento, ad esempio, viene interamente prodotta dalle centrali idroelettriche delle Dolomiti, grazie al fornitore Dolomiti Energia S.p.A. Si effettua inoltre la raccolta differenziata, abbinata all’utilizzo di stoviglie lavabili o compostabili, che permette di ridurre al minimo il rifiuto residuo che non può essere riciclato.

L’attenzione verso l’ambiente si traduce anche nella mobilità sostenibile. Raggiungere Trento in treno è comodo e veloce, la fermata di riferimento è quella di "Trento" e dista dal centro storico appena 5 minuti a piedi. Inoltre, in occasione del Natale sono previsti treni storici speciali riservati ai visitatori del Mercatino, composti da locomotore elettrico d’epoca e carrozze degli anni ’50 e ’60.

L’atmosfera che si vive a Trento in occasione del Mercatino di Natale è davvero unica! Nel periodo delle feste la “Città del Natale” offre un ricco programma di eventi, adatti a grandi e piccini, che diventa anche occasione per conoscere questa splendida località e scoprirne angoli suggestivi.

Incastonata nel cuore delle Alpi, l’elegante città porta ancora le tracce del periodo romano, visibili ad esempio nello spazio archeologico sotterraneo in piazza Cesare Battisti e nella Basilica Paleocristiana, rari esempi di urbanistica romana in un allestimento affascinante e suggestivo.

Nel vicino Castello del Buonconsiglio si respira il valore della storia, mentre aspetti della vita della Chiesa sono ben visibili al Museo Diocesano. Dal famoso e innovativo MUSE Museo delle Scienze arrivano invece iniziative culturali e didattiche adatti a tutte le età.

Il Mercatino di Natale di Trento si sviluppa sulle due piazze storiche della città: Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020. È aperto da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.30. Sabato 14 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio 2020 è aperto dalle 10 alle 23; il 26 dicembre 2019, l’1 e il 6 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 19.30. Chiuso il giorno di Natale. L’ingresso è gratuito.

Tutte le informazioni su www.mercatinodinatale.tn.it e nelle pagine Facebook @mercatinodinataletrento, Instagram @nataletrento e Twitter @trentofiere; #nataletrento #MercatinodiNataleTrento #ioilluminotrento.

