Torna dal 14 settembre Milano Bike City

Dal 14 al 22 settembre, torna Milano Bike City. Con un cartellone unico di oltre cento eventi, proposti da operatori, associazioni e aziende impegnate nella mobilità sostenibile attiva, il festival dedicato alla bicicletta si svolgerà in luoghi diversi della città. Obiettivo: coinvolgere tutti i cittadini in modo trasversale e inclusivo per scoprire il potenziale ciclabile della città e promuovere contemporaneamente uno stile di vita sostenibile. Promosso dal Comune di Milano - Assessorato al Turismo, Sport e Qualità della vita in collaborazione con l'Assessorato alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, il festival è organizzato da Ciclica, Milano Bicycle Coalition e Kindi Associazione, con Atm come partner tecnico.

La seconda edizione di Milano Bike City è stata presentata a Palazzo Marino dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dagli assessori al Turismo, Sport e Qualità della Vita Roberta Guaineri e alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli, dal Presidente di ATM Luca Bianchi, dal Direttore di Radio Deejay Linus e dagli organizzatori Marco Mazzei e Giovanni Morozzo.



