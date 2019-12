Tirolo, le proposte dolci sulla neve di Kufsteinerland

Atmosfere invernali in modalità slow nel Kufsteinerland

Klumpern: ecco la novità per l’inverno di Kufsteinerland, un territorio a due passi dall’Italia (si trova in Tirolo), dove le atmosfere invernali sono in modalità slow. Il dolce paesaggio innevato, la maestosa fortezza che dall’alto della collina domina il Kufsteinerland, la catena del Kaisergebirge che sembra una cartolina: tutto è una fiaba da vivere in modo speciale. E il Klumpern fa parte delle proposte speciali per scoprire la magia di Kufstein e dei suoi otto pittoreschi paesini, che in inverno assumono le sembianze di un romantico presepe alpino. Klumpern è il tradizionale slittino “rivisitato” in chiave contemporanea: in pratica è un seggiolino montato su uno sci in modo da scendere dalle piste (da slittino) in modo divertente. Più facile da guidare della slitta, adatto a tutti, il Klumpern permette di scendere (anche) piano e godersi gli stupendi paesaggi che si incontrando scendendo dalla splendida baita Mariandlalm, a Thiersee.



Le piste per slittini si snodano su sentieri forestali ben curati, in parte anche illuminati - e sempre con un'accogliente baita dove sorseggiare e assaggiare le ricette tipiche tirolesi. Per chi ama il cielo stellato e la neve compatta della notte, c’è la pista da slittino Zahmer Kaiser a Durchholzen: è una facile discesa di circa 3 km, illuminata di notte e sempre innevata. Si può salire sia con la seggiovia a 4 posti oppure si arriva a piedi, camminando su un sentiero ben segnalato. Altre piste popolari sono Kala Alm a Thiersee, una baita molto caratteristica che propone una romantica discesa anche notturna (noleggio slittino in baita € 3).

La pista Aschenbrenner che parte direttamente dalla cittadina di Kufstein è lunga circa 5 km e per raggiungerla si cammina per circa un’ora e mezza: arrivati alla caratteristica baita ci si riscalda con una buona tisana e una fetta di strudel e si rientra a valle con la slitta (noleggio € 7.50, direttamente in baita). Una fantastica discesa in mezzo alla natura alpina.

C’è poi la Aschinger Alm a Ebbs, situata a circa 1000 metri, con spettacolare vista sulla valle: si può salire a piedi in circa un’ora, ci si rifocilla nella moderna baita e da qui si scende con lo slittino per circa 3,2 km di incantevole pista innevata.

CIASPOLARE SUL LAGO GHIACCIATO

Per chi vuole sentire la neve scricchiolare, le ciaspole sono l’ideale: in Kufsteinerland, ci sono tante zone con tanta neve e senza il pericolo di valanghe da esplorare in slow motion con le ciaspole ai piedi. Nei mesi più freddi, quando la temperatura lo consente, si ciaspola sul lago ghiacciato. Passo dopo passo si fa il giro del lago Thiersee: circa un’ora di camminata pianeggiante, adatta a tutta la famiglia. Quando il lago diventa una pista da pattinaggio, lo si può attraversare a piedi (o con i pattini) e la poesia del fascino alpino si mescola alla bellezza del paesaggio invernale. Dal lago Thiersee si raggiunge anche la famosa Kala Alm, un itinerario da percorrere con il sorriso, tanto il paesaggio è da favola. C’è poi il sentiero panoramico che circonda il paese termale di Bad Häring: un dolce cammino innevato che si snoda nel silenzio della natura.

Chi è più allenato, può provare la ciaspolata che parte dal centro del paese di Hinterthiersee e arriva fino a Wieshof. Sono circa 4 chilometri di paesaggi innevati e panorami da fiaba invernali: si raggiungono i 1069 metri per ammirare un paesaggio davvero incantevole.



CURLING, PATTINAGGIO E SCI DI FONDO

Oltre allo slittino, gli altri sport tradizionali sono il curling e il pattinaggio sul ghiaccio, per i quali ci sono superfici ghiacciate naturali e artificiali nell'intera Kufsteinerland. Lo sci di fondo con innevamento garantito si trova a Bad Häring, Thiersee e al centro di cross-training in Schwoich.

LE ATTIVITA’ INVERNALI GRATUITE CON LA KUFSTEINERLANDCARD

Con la KufsteinerlandCard (che viene data gratuitamente a tutti quelli che soggiornano in un hotel o in un appartamento o in una fattoria, a partire dal secondo giorno) si apre un ventaglio di proposte gratuite che abbraccia tutti i gusti. Dall’ingresso al pittoresco maneggio dei cavalli Avelignesi, per vedere lo spettacolo di cavalli più entusiasmante delle Alpi e stupirsi dell’eleganza di questi splendidi animali: il maneggio Fohlenhof è il più grande e più importante del mondo per l’allevamento di questi esemplari dalla bionda criniera. Altre attività gratuite sono le passeggiate e ciaspolate guidate alla scoperta degli angoli più belli della regione e attività particolari come il Tai Chi sul lago Thiersee, un’esperienza speciale, con la scenografia romantica del lago, per unire con dolci movimenti anima, corpo e spirito. L’esperienza dura dalle 9.30 del mattino fino a mezzogiorno ed è naturalmente gratuita.



SCIARE A KUFSTEIN

Intorno al lago Thiersee ci sono aree sciistiche, adatte alle famiglie e ai principianti: le piste sono facili e panoramiche. C´è anche una piccola zona sciistica a Schwoich, adatta ai principianti, con un prezzo dello skipass molto interessante: a partire da € 8,50 per i bambini a Schwoich) ed a Thiersee € 7,00 per 2 ore / bambino; adulto € 11,00 per 2 ore).



Kufsteinerland è anche una zona amata dagli appassionati di sci alpinismo: direttamente da Kufstein un percorso porta fino al Kaisergebirge. Zone popolari sono anche Ackernalm a Thierseegebiet e Wandberg non lontano da Niederndorf. Le escursioni con gli sci guidate sono proposte dalla scuola di sci Thiersee.



Per gli sciatori che amano i grandi comprensori, lo SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental (i cui impianti di risalita distano solo pochi chilometri) mette a disposizione 284 chilometri di piste dove divertirsi, 90 impianti moderni e 81 baite caratteristiche.

Lo skibus che porta gli ospiti agli impianti di risalita è gratuito.

Info: www.skiwelt.at

