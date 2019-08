Sul mare cobalto della Liguria, la lunga spiaggia di Deiva Marina

Una lunga e ampia spiaggia di sabbia e ghiaia scintilla al sole sulla costa di Deiva Marina (La Spezia), piccolo borgo dalle casette colorate ad un passo dalle Cinque Terre, e poco distante dal Golfo dei Poeti e il Golfo del Tigullio. È una rarità per la Riviera ligure di Levante, caratterizzata da spiagge più strette e rocce che si immergono con fascino ancestrale a strapiombo nelle acque blu cobalto. Una meta ambita dalle famiglie, ma anche dai sub che qui trovano fondali preziosi, popolati da tante specie di pesci e l’antico relitto sommerso del rimorchiatore Vittoria, affondato nell’ultimo conflitto mondiale.

A pochi passi dal mare c’è l’accogliente Residence Hotel Kriss & Apartments, che comprende 3 strutture in un paesaggio dominato da boschi dalle mille sfumature, i colori e le fragranze delle fioriture mediterranee, tra glicini, bouganville e ginestre, le acque azzurrissime su cui si muovono lente le barche. Il Residence ospita confortevoli appartamenti monolocali e bilocali, dagli interni semplici e curati e l’atmosfera rilassante e romantica, con hall e bar con gelateria artigianale. Gli Appartamenti La Piazzetta – 4 bilocali e trilocali che prendono il nome dei fiori della Riviera di Levante - che si trovano in un’elegante palazzina rossa a 2 piani in stile ligure, a 50 metri dalla spiaggia, i 2 appartamenti di Villa delle Ciliegie sono l’ideale per vivere la vacanza in completo relax e riservatezza. Inoltre, si trovano vicino alla stazione di Deiva Marina, così è facile lasciare l’auto e raggiungere in treno i paesini delle Cinque Terre e il Golfo del Tigullio, le mete di Portovenere, Portofino e Camoglio, a pochi km.

Le giornate al Residence Hotel Kriss & Apartments trascorrono tra il mare e le esplorazioni nella natura. I sentieri si arrampicano sui monti creuze, le antiche vie del sale tracciate dai commercianti che portavano le merci dal mare all’interno, oggi itinerari di trekking alla scoperta di paesaggi incantevoli costellati di borghi, insenature tra le rocce, alte falesie a strapiombo sul mare e rigogliosa vegetazione fra alberi di limone, pino, leccio, querce e castagneti. Oltre alle camminate nella natura, sono tanti i percorsi per mountain bike, moto e ciclismo su strada. La Val di Vara, chiamata la valle del biologico, è l’ideale per praticarerafting e canoa. Mentre dalla spiaggia partono tour in barca e rilassanti gite in trimarano, per navigare cullati dalle onde, come distesi su un’amaca a pochi centimetri dall’acqua. Al ritorno da una giornata in riva al mare, da una passeggiata lungo gli affascinanti sentieri, o da una gita in moto, ci si rilassa al fresco del dehors del Residence Hotel Kriss & Apartments, sorseggiando un aperitivo o un gelato fatto in casa. Prezzi a partire da 400 euro per appartamento a settimana, incluso il servizio spiaggia e le biciclette.

