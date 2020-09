Sardegna, al Forte Village all'insegna del benessere

Settembre è il mese della ripartenza, a 360°, dopo il periodo complesso che desideriamo piano piano lasciarci alle spalle, dopo le vacanze in cui ci siamo concessi tutti i meritati desiderata e prima di ritornare alla nostra quotidianità, piena di impegni, di progetti e ritmi serrati. Allora, prima di tutto questo, ricarichiamoci! Dedichiamoci del tempo per ritrovare la forma ideale e permettere a fisico e mente di essere pronti per affrontare al meglio l'intensità dei prossimi mesi. E il luogo ideale non può che essere l'Acquaforte Thalasso & Spa, non solo con il suo percorso - unico a livello mondiale - di talassoterapia, ma anche grazie alla combinazione di una serie di expertise che lo rendono un centro di remise en forme d'eccellenza, grazie ad un team di esperti in diverse discipline che lavorano in perfetta sinergia. Il suo Team di specialisti, oltre ai tradizionali programmi 'Spa Experience' e 'WeightLoss', in linea con le più attuali tendenze wellness ha sviluppato due nuove soluzioni per rafforzare il sistema immunitario e ritrovare una nuova vitalità, con due diverse combinazioni detox e anti-age.

Immuno detox è un programma con prescrizione medica, visite specialistiche e trattamenti terapeutici finalizzati a rafforzare il sistema immunitario e al mantenimento dell’equilibrio psicofisico. Il programma di tre giorni prevede mezza pensione (prima colazione e cena); visita Cardiologica; programma personalizzato giornaliero di talassoterapia; 3 sessioni di Criosauna; 3 trattamenti corpo Detox (1 Massaggio Thalasso, 1 Trattamento al Fango Marino, 1 Massaggio Drenante). Il programma prevede anche una formula estesa su 6 giorni. Il pacchetto Immuno anti age è un programma con prescrizione medica, visite specialistiche e trattamenti estetici finalizzati a rafforzare il sistema immunitario e azione anti-age, mente & corpo. Prevede per tre giorni: mezza pensione (prima colazione e cena); visita Cardiologica; programma personalizzato giornaliero di talassoterapia; 3 sessioni di Criosauna; 2 trattamenti viso & corpo (1 Crioterapia con bendagli all’olio di mare e aloe, 1 Ossigenoterapia per il viso); 1 sessione di Yoga con istruttore privato. Il programma prevede anche una formula estesa su 6 giorni. Con 'Spa experience' nella Acquaforte Thalasso&SPA ,luogo ideale per un weekend di puro relax, il programma include: mezza pensione (prima colazione e cena); un massaggio rilassante per persona; ingresso giornaliero al percorso di talassoterapia dell’Acquaforte Spa; trasferimento privato da e per l’aeroporto di Cagliari. Weight loss è una full immersion per ritrovare la propria forma fisica e ripartire con una sensazione di leggerezza a 360°. Il Programma si sviluppa su 7 giorni e include: mezza pensione (prima colazione e cena); 1 Visita medica specializzata; 11 elettrocardiogramma; 1 valutazione fisico-nutrizionale e dello stato di idratazione; consigli di nutrizione e dieta personalizzata; 6 Programmi Talassoterapeutici personalizzati (1 al giorno); 6 Sessioni di fangoterapia; 6 Percorsi Kneipp drenanti e rimodellanti in acqua marina ad alta densità salina; 2 Sessioni di Thalasso Massage in acqua marina ricca di sali di Sodio; 4 Sessioni con Personal Trainer; 4 Trattamenti corpo signature dimagranti; 2 Trattamenti viso tonificanti; 2 Sessioni di Yoga.

Forte Village è l'unico Resort al mondo che sta applicando un protocollo medico tra i più avanzati in materia di COVID-19, validato da un comitato medico-scientifico composto da esperti multidisciplinari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università Roma Tor Vergata e Cagliari. Due i test - anticorpale rapido e, se necessario, il tampone molecolare real-time -, a cui verranno sottoposti sia i dipendenti che gli ospiti, creando le condizioni per un ambiente il più possibile sicuro e protetto.

Gli stessi vengono eseguiti da un team di medici specialisti, a disposizione della struttura h24, gratuitamente e in tempi estremamente veloci, utilizzando apparecchiature all’avanguardia in grado di garantire una elevatissima specificità dei risultati.

Con l'obiettivo primario consentire ai suoi ospiti di trascorrere una vacanza serena e sicura, per poter vivere, finalmente e pienamente, giornate indimenticabili, godere del caldo sole della Sardegna e riscoprire tutti i grandi e piccoli piaceri a cui abbiamo dovuto rinunciare, nostro malgrado, per troppo tempo.

