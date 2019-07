Ryanair, da dicembre nuova rotta Torino-Bristol

Ryanair ha annunciato la nuova rotta che, a partire da dicembre, collegherà Torino all'aeroporto di Bristol, nel Regno Unito, con un servizio settimanale. Questa connessione rientra nell'ambito della programmazione invernale 2019 da Torino. "La nuova rotta permette ai viaggiatori italiani di concedersi un city break a Bristol quest'inverno e promuove Torino come destinazione ideale per gli sport invernali per i visitatori provenienti dal Regno Unito", rimarca la compagnia. I passeggeri in partenza dall'Italia possono quindi prenotare un volo per Bristol fino a marzo 2020, "usufruendo di tariffe ancora più basse e dei miglioramenti del servizio clienti di Ryanair nel 2019, tra cui tariffe più basse - trova una tariffa più economica entro 3 ore, riceverai la differenza più 5 euro di credito su MyRyanair; puntualità - assicuriamo il 90% della puntualità (escluse cause atc) o il 5% di sconto sulle tariffe aeree del mese successivo; carta per l'assistenza clienti - richieste per i reclami EU261 elaborate in 10 giorni, nuovo supporto 24/7, connessione in 2 minuti; miglioramenti nell'assistenza - modifiche gratuite alle prenotazioni nelle 48 ore successive; progressi ambientali - programma di compensazione di emissioni del carbonio, partnership ambientali ed eliminazione della plastica in 5 anni; nuova Ryanair Choice - 199 euro di quota annuale per posti gratuiti, fast-track e imbarco prioritario per i clienti abituali; progressi digitali - nuova modalità 'Trova tariffe', biglietti per eventi sportivi, guide turistiche su misura e fruizione mobile più rapida". Ryanair ha lanciato un'offerta a partire da 19,99 euro per viaggiare a ottobre e novembre, valida per prenotazioni entro la mezzanotte del 31 luglio, solo sul sito Ryanair.

"Il nostro investimento in questa nuova rotta contribuirà a posizionare Torino come meta perfetta per un city break per i viaggiatori in partenza dal Regno Unito - oltre a promuovere la regione Piemonte come destinazione sciistica ideale, con centinaia di km di piste. Non vediamo l'ora di incrementare il traffico su Torino, oltre al numero di rotte e posti di lavoro nei prossimi anni. Per festeggiare, abbiamo lanciato un'offerta a partire da soli 19,99 euro, per viaggiare a ottobre e novembre, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di mercoledì (31 luglio). Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l'occasione", spiega Chiara Ravara, head of Sales and Marketing Ryanair.

