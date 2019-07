Perché si viaggia? Il fondatore di Lonely Planet in difesa di un "atto vitale"

Viaggiare non è mai stato così popolare: l’economia del viaggio è una delle più importanti e vivaci del pianeta, e sembra non conoscere crisi. Eppure questo atto così consueto e diffuso rimane per certi versi qualcosa di enigmatico.

Perché si viaggia? In che cosa consiste la bellezza di un viaggio? Esiste un modo di viaggiare migliore degli altri? Il fondatore di Lonely Planet, Tony Wheeler, protagonista di una delle grandi rivoluzioni culturali del Novecento, dopo una vita intera trascorsa viaggiando, ha provato a dare una risposta agli interrogativi che l’esperienza del viaggio porta con sé, nel libro 'Perché viaggiamo. In difesa di una atto vitale', pubblicato da Edt, in libreria dal 27 giugno. L’autore, in Italia per il Festival Lonely Planet UlisseFest (a Rimini dal 12 al 14 luglio) presenterà il suo libro a Milano mercoledì 10 luglio, alle 18.30 alla Libreria Rizzoli Galleria, insieme a Laura Pezzino, giornalista di 'Vanity Fair', e Gaia Manzini, scrittrice. 'Perché viaggiamo' è una piccola filosofia del viaggio e al tempo stesso una forte e coraggiosa difesa dalle accuse di massificazione e conformismo che vengono talvolta mosse a questo atto profondamente vitale. “In fin dei conti - scrive Wheeler -, è per questo che viaggiamo: per capire. I nostri meschini pregiudizi e le certezze vengono lasciati a casa, come gli abiti che non siamo riusciti a stipare nel bagaglio già sovraccarico”.

Tony Wheeler è nato in Inghilterra nel 1946, ma ha trascorso buona parte della giovinezza in Pakistan e negli Stati Uniti. Un trekking lungo la 'rotta hippie' nel 1972 lo ha ispirato per fondare, insieme a sua moglie Maureen, una casa editrice di guide di viaggio: la Lonely Planet. Il 'New York Times' lo definisce il santo patrono di tutti i backpackers e degli amanti delle avventure di viaggio. Oggi, attraverso la sua 'Planet Wheeler Foundation', ha in attivo più di 50 progetti rivolti ai paesi in via di sviluppo. È autore di molti libri, fra cui 'Un giorno, viaggiando... The Lonely Planet Story' (2006), 'Bad Lands' (2007), 'Fuori rotta' (2014), tutti editi da Edt.

