Natale in Usa, avventure invernali in Wyoming

Per un inverno americano "Western Style" c'è il Wyoming: oltre 250mila i chilometri quadrati destinati allo sci con terreni per tutti i livelli, inclusa la meta di classe mondiale Jackson Hole Mountain Resort.

Da est ad ovest, dalle Bighorn Mountains fino allo Snowy Range c'è spazio per godersi la neve. Andare su una slitta trainata da cani è una grande emozione ed un'esperienza unica attraverso i paesaggi selvaggi del Wyoming. Le foreste Teton e Shoshone nel nord ovest dello stato abbondano di sentieri e di organizzazioni apposite. Mentre le gite in slitta, trainati da un cavallo è il passatempo preferito per le famiglie.

Per gli appassionati di sci nordico il Wyoming vanta 11 località dedicate esclusivamente a questo sport, oltre ovviamente ai parchi statali e nazionali. Uno fra tutti: Grand Teton National Park. Numerose le vallate piatte ed aperte particolarmente adatte ai principianti e che incontrano l'entusiasmo dei fat bikers che cercano piste con neve in abbondanza. Sentieri appositi abbondano a Jackson e nella zona di Wind River, nel nord ovest dello stato. Molteplici le guide così come le organizzazioni che dispongono di tour e di noleggio bici per realizzare quest'esperienza. Il Togwotee Pass, il sentiero del Continental Divide Snowmobile Trail e nella Medicine Bow National Forest sono solo una piccola parte dell'offerta del Wyoming che vanta oltre 3000 km di terreni per motoslitta.

Infine, l' Hot Springs State Park, area ricreativa pubblica a Thermopolis famosa per le sue sorgenti termali, che scorrono a una temperatura costante di 57° C, ma che offre anche un bagno gratuito presso la State Bath House dove le temperature sono moderate a 40° C terapeutiche. Oppure le piccole vasche di Granite Hot Springs a circa un'ora a sud-est di Jackson nei pressi di Pinedale, accessibile da dicembre ad aprile solo in motoslitta, cane slitta, sci nordico e fat-tire bike.

Denver, Colorado è la porta d'accesso ufficiale all'immensa regione del Great American West.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata