Lonely Planet rilancia il turismo in Italia attraverso un tour on the road

Un viaggio on the road da Nord a Sud attraverso la Penisola per riscoprire i luoghi conosciuti e quelli più insoliti per raccontare l’estate italiana e rilanciare le sue bellezze dopo l’emergenza coronavirus. È questo lo scopo del "Live tour Italia on the road" organizzato da Lonely Planet con il patrocinio di Enit, Agenzia nazionale italiana turismo, insieme ad autori Lonely Planet, influencer e video maker.

La traversata prenderà il via il 29 giugno prossimo da Skyway Monte Bianco, in Valle d’Aosta, il punto più alto d’Italia, per arrivare, dopo tre settimane di viaggio trascorse attraverso 7 regioni, a Matera, in Basilicata, capitale europea della cultura 2019.

Un’iniziativa che punta a sottolineare, qualora ce ne fosse ancora bisogno, le innumerevoli attrattive che caratterizzano l’Italia: le città d’arte vantano innumerevoli monumenti e capolavori di fama internazionale, i piatti della tradizione gastronomica sono imitati in tutto il mondo e il territorio è un maestoso mosaico di vette innevate, promontori a picco sul mare, laghi incantevoli e valli remote.

Come spiega la casa editrice specializzata in guide turistiche, "quest’anno visitare il nostro paese vuol dire aiutarlo avendo la possibilità di scoprire e ammirare luoghi bellissimi che pensavamo di conoscere ma che per la prima volta saranno (quasi) tutti per noi".

A ispirare questo progetto è la nuova edizione della guida "Lonely Planet Italia on the road", da pochi giorni in libreria e vero e proprio simbolo di questa stagione. Il live tour ne arricchisce le proposte e porta alla scoperta di altri emozionanti itinerari da percorrere in auto, in moto, a piedi e in bicicletta.

Come detto, sono sette le regioni coperte dall’itinerario che si snoda lungo tutta la Penisola in 22 tappe: la Valle d'Aosta dove si visiteranno Skyway, il Monte Bianco, Aosta e Forte di Bard; il Piemonte con il Monferrato, le Langhe e il Roero; l’Emilia-Romagna con Ferrara, i Lidi ferraresi, Ravenna e Rimini; le Marche con Ascoli Piceno, le Grotte di Frasassi, il Lago di Fiastra e Urbino; la Toscana con la Versilia, l’Isola d’Elba e la Maremma; la Campania con il Cilento e Benevento e infine la Basilicata con le Dolomiti lucane, Matera, Metaponto e Policoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata