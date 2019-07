Londra come non l'avete mai vista: l'adrenalina viaggia sul Tamigi

Stanchi della solita Londra? Ambite a qualcosa di più avventuroso, più James Bond style? Ecco quello che fa per voi: l’esperienza più adrenalinica che si possa vivere a Londra è una corsa sul Tamigi a bordo di un motoscafo RIB dotato di grande potenza che può raggiungere alte velocità, fino a 50 nodi. L’avventura è riservata a piccoli gruppi: prenotate, indossate il giubbotto salvagente e via!

Si parte dall’Enbankment, nel centro di Londra, e si può scegliere tra due itinerari: un tour di 50 minuti si focalizza sul Canary Wharf, il nuovo centro direzionale e finanziario frutto della riqualificazione dei depositi che servivano i moli delle Docklands, simbolo della mutata geografia economica del Regno Unito. Vi sorgono alcuni dei palazzi più alti della città. Una curiosità: il nome proviene dai commerci marittimi che si svolgevano con le Isole Canarie. Lungo il tragitto di gode di una vista impareggiabile sulla Torre di Londra, sull'HMS Belfast, un incrociatore della II Guerra Mondiale diventato nave-museo, sul Parlamento, sull’iconico London Eye, sul nuovo famoso grattacielo di vetro The Shard (la scheggia) e sull'Execution Dock, il famigerato molo dove per 400 anni hanno avuto luogo le esecuzioni pubbliche dei pirati.

In alternativa, si può optare per un itinerario di 80 minuti con destinazione la colossale Barriera del Tamigi e Greenwich. La Thames Barrier è un sistema di dighe costruito tra il 1974 e il 1984 che regola la portata di acqua del fiume allo scopo di proteggere la capitale britannica da eccezionali ondate di alta marea. È costituita da dieci giganteschi pilastri collegati da cancelli di acciaio di 70 metri di larghezza per una lunghezza totale di 520 metri. La crociera comprende un giro intorno alla O2 Arena, la location delle riprese del film di James Bond “Il mondo non basta”, originariamente costruita sulla penisola di Greenwich come Millennium Dome per celebrare l’inizio del Terzo Millennio. Ora è un centro di divertimenti che comprende un auditorium, cinema, spazi per esposizione, negozi, bar e ristoranti.

Durante l’escursione non solo si vedono tutti questi famosi monumenti da un punto di vista totalmente inedito, ma si passa da tutta velocità sotto i ponti più importanti di Londra, come il Millennium Bridge e il Tower Bridge! Un’esperienza adrenalica veramente indimenticabile.

