Legambiente, è il Tirreno il mare più bello del 2019

È il Tirreno il mare più bello. Lo sostiene un rapporto di Legambiente e Touring Club italiano presentato a Roma. Tra le regioni, la più premiata è la Sardegna, con cinque spiagge da “cinque vele”, il massimo del punteggio. Seguono la Sicilia, Puglia, Campania e Toscana. Le acque di Pollica, nel cuore del Cilento, sono invece le più raccomandate del 2019. Tra le novità del report introdotte a partire da quest’anno, uno speciale simbolo "plastic free" per i comuni che hanno adottato provvedimenti per la protezione dei mari dalla plastica. Già 32 in Italia le località con il bollino anti inquinamento.