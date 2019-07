Le pù belle escursioni per scoprire l'Isola d'Elba

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano è lo splendido contesto naturale in cui lanciarsi per una indimenticabile avventura di trekking. Lo ha giustamente compreso il Boutique Hotel Ilio di Capo San’Andrea (LI), albergo di charme incastonato nella natura elbana, che ha pensato ad originali proposte di escursioni, per chi vuole cimentarsi sui selvaggi tragitti rocciosi e boschivi dell’Isola d’Elba.

Al chiaro di luna. Una proposta di trekking digital detox affidata alla guida di Federica Ferrini - una delle più esperte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - e alla luce della luna che segna il cammino da intraprendere. Si realizza in notturna questa particolare escursione sul sentiero che conduce al santuario Madonna del Monte, e rigorosamente senza cellulari e privi di luce artificiale, in completa simbiosi con la natura, così da riequilibrare mente e corpo. Tra pinete, castagni secolari, i profumi della macchia mediterranea, resi più intensi dalle ore notturne, le rocce dalle forme antropizzate, tafoni scavati dal vento e dal sale che raccontano dei viandanti, dei pastori e di chi è in cammino per ammirare l’orizzonte e le isole tutt’attorno. La luna accompagna poi con la sua magica energia in un viaggio dentro sè stessi, attraverso il respiro che, facendosi affannoso lungo le salite, deve essere modulato dal giusto passo. Un percorso adatto a tutti, con un dislivello di 200 metri circa, e della durata di circa 45 minuti in salita e 25 in discesa.

Spiritual trekking. L’Elba è attraversata, in lungo e in largo, da una trama di sentieri meravigliosi, carichi di suggestioni, e disseminata di luoghi di preghiera immersi in questa natura di primordiale bellezza: antiche pievi e piccole chiese, soprattutto, da cui ammirare panorami che tolgono il fiato. Questa ricchezza rende l’isola una meta perfetta per chi voglia praticare lo spiritual trekking. Ad esempio, sul sentiero 103, c’è una splendida Via Crucis immersa tra grandi castagni e fatta di piccole stazioni edificate sulla roccia. Il percorso sale poi verso il Santuario della Madonna del Monte e confluisce in uno scorcio paesaggistico straordinario che apre all’orizzonte sul mare. Consapevole di risiedere su un territorio privilegiato, il Boutique Hotel Ilio mette gratuitamente a disposizione dei suoi ospiti un Personal Elba Consultant in grado di indicare i tragitti ideali per praticare lo spiritual trekking. E questi sono davvero tanti. Perché al di là delle piccole edificazioni antropomorfe, la natura all’Elba è già di per sé un grande tempio aperto in cui riscoprire qualcosa di immenso e rigenerante. Lo spiritual trekking non è, infatti, uno sport e non ha niente a che vedere con l’agonismo. È proprio il contrario: si tratta di camminare su sentieri sorprendenti guidati soltanto da un atteggiamento puramente contemplativo. Nessuna fretta, dunque, ma passeggiare per addentrarsi tra i profumi e gli aromi della macchia mediterranea, tra contrasti cromatici, magari su argentei percorsi di lastroni di granito, sempre abbracciati da panorami a picco sul mare.

Tra i giardini floreali. Inerpicarsi lungo sentieri abbelliti da un crescendo naturale di fioriture, mentre ci si allontana dal mare fino ad immergersi in un tripudio di colori, profumi e panorami sensazionali. Fare trekking tra i giardini spontanei dell’Elba è una esperienza da segnare nel libro dei ricordi e che il Boutique Hotel Ilio ha inserito come allettante proposta per tutti gli amanti di questa rigenerante attività all’aperto. Camminare su terrazzamenti di vigneti, su sentieri costellati di ginestre, rosmarini, lavandule, fino ad imbattersi in piccole chiese antiche come quella di San Bartolomeo o quella di San Frediano, e sempre con il mare blu cobalto che si staglia all’orizzonte. Un’immensa tavolozza dalle vivaci pennellate di giallo, bianco, viola e blu dei fiori, in cui è piacevole praticare anche il biowatching, l’osservazione della fauna. Mentre si passeggia in questi giardini è facile, infatti, essere accompagnati dal volo di un falco pellegrino, o sorprendere simpatici gruppetti di cinghiali intenti a nutrirsi di piante.

