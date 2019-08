Inwit e Sina Hotels lanceranno primo albergo 5G a 5 stelle a Roma

Al via in Italia il primo "hotel 5G a 5 stelle". Grazie all'accordo siglato da Inwit con Sina Hotels, presso l'albergo Sina Bernini Bristol di Roma sarà realizzato un impianto di microcopertura cellulare indoor "5G Ready": si tratta, spiegano le due società in un comunicato congiunto, della prima soluzione con questa tecnologia dedicata al settore alberghiero.

La nuova infrastruttura di rete consentirà di mettere a disposizione dei clienti connessioni ad alta velocità nelle stanze e negli spazi comuni dell'Hotel, con la possibilità quindi di sfruttare al meglio i servizi digitali per il business e il turismo offerti dalla tecnologia 5G. Inoltre, attraverso la gestione di un elevato numero di sensori, saranno resi disponibili agli ospiti e alla struttura alberghiera innovativi servizi di domotica come l'apertura delle porte con gli smartphone, il controllo luci e climatizzazione in ottica di risparmio energetico, sistemi di sicurezza e videosorveglianza, oltre a sistemi di intrattenimento e informazione audio/video.

