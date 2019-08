In vacanza coi bambini: i genitori non sono più soli coi Family Travel Blogger

Ecco i migliori siti in Italia che condividono esperienze e idee per l'estate 2019

Estate, tempo di viaggi e di vacanze in famiglia. Dove andare? Come scegliere la meta giusta, l’albergo family friendly, l’itinerario a misura di bambini? I nuovi reporter di viaggio sono i Family Travel Blogger, con i loro racconti in presa diretta sulle stories di Instagram, itinerari studiati a prova di neonato e consigli su attrezzature e assicurazioni. Per tutto l’anno le famiglie di Travel blogger si raccontano sui social a colpi di post e diventano amici e confidenti. E così al momento di scegliere la vacanza le famiglie italiane si rivolgono a loro, li imitano, chiedono consigli sui gruppi Facebook dedicati. Ma chi sono le famiglie di viaggiatori più seguite in Italia?

Con 75 aerei, 2536171 km percorsi a piedi, 40 treni, un paio di biciclette e infiniti tuk-tuk sicuramente i più amati sono i "Likemiljian", Miki e Julien, il piccolo Teo, la vanitosa Lia e il nuovo bimbo in arrivo. Loro sono una fonte di ispirazione. Sono il sogno.

Veri e propri organizzatori di viaggi di gruppo sono "Bambiniconlavaligia", famiglia del Nordest, con mamma Giulia e papà Fabio e tre figli, tra cui il piccolo Sebastiano che a 2 mesi hai già fatto 8 voli e visitato 4 paesi europei facendo più di 2.000 km di auto: sono ambassador Vacansoleil e Lidl viaggi.

Per gli appassionati di montagna e trekking punto di riferimento è il sito di "Babytrekking" di Azzurra Forti, che ha scritto anche un libro sulla montagna con passeggino e zaino. E c’è anche chi è specializzato nei più bei parchi giochi di tutto il mondo come Mary Franzoni di Reggio Emilia con il suo sito "Playgroundaroundthecorner".

Tra i siti emergenti più dinamici e con una forte comunità di genitori che chiedono e danno consigli sulle pagine social ci sono "Viaggiapiccoli", di Cristina e Francesco, famiglia di Napoli con due piccoli viaggiatori di sette anni, i gemelli Enrico e Giulia: appassionati di viaggi on the road, bici, montagna e con agende di appuntamenti per le diverse città italiane. E sarà un caso, ma un’altra mamma di gemelli (Greta e Tommaso, 9 anni), Jenny, con il suo sito "MinimeExplorer" racconta le bellezze della Svizzera e non solo.

Siti di approfondimento e consigli tutti basati su esperienze dirette e dedicati alle famiglie, perché viaggiare con i bambini si può ed è un’avventura tutta da raccontare e condividere.

