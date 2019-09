In Lombardia la 1000 Miglia green: la storica gara incontra l'enogastronomia

La corsa per vetture elettriche o ibride al via venerdì 27 settembre. Il percorso si snoda tra Milano, Brescia e Lainate

Prenderà il via, venerdì 27 settembre, la prima edizione della '1000 Miglia Green', la gara di regolarità per vetture elettriche o ibride organizzata da 1000 Miglia Srl, con la partnership di Regione Lombardia per coniugare, per la prima volta, la storica competizione con le eccellenze agroalimentari lombarde. Un'esperienza immersiva nel mondo della mobilità alternativa, presentata oggi a Palazzo Pirelli alla presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, che si snoderà tra Milano, Brescia e Lainate. Vi potranno partecipare auto elettriche, vetture ibride, oltre a esemplari di auto storiche elettriche ed elettrificate, prodotte fino al 1990 ed 'elettriche replica' prodotte dal 1991, i cui caratteri estetici richiamino vetture di produzione antecedente.

"La '1000 Miglia Green' è una manifestazione che può aiutare a generare educazione verso la mobilità elettrica, un tema che deve diventare centrale nell'agenda politica - ha spiegato Fabio Rolfi -. La gara rappresenta anche un connubio interessantissimo tra la mobilità green e l'offerta enogastronomica lombarda. Sempre piu' agricoltori, consorzi, produttori, filiere stanno infatti investendo per produrre cibo in maniera sostenibile e questo è un elemento di modernità che caratterizza ormai ogni comparto".

Dalle terre dove si produce il prestigioso Franciacorta Docg (BS) al sito Unesco del Villaggio operaio Crespi d'Adda (BG), sino a piazza Gae Aulenti a Milano e all'autodromo di Lainate, le 40 auto, dai silenziosissimi motori, si muoveranno su un percorso in tre tappe di circa 250 chilometri. "Durante i tre giorni dell'evento - ha continuato l'assessore - ci sarà l'opportunità di ragionare anche a livello istituzionale su temi riguardanti la sostenibilità dei cicli di produzione, l'efficientamento energetico e la sfida dei trasporti sostenibili, che interessano da vicino anche il comparto agroalimentare". "Anche per questo - ha concluso - la Regione ha voluto sostenere l'iniziativa. La '1000 Miglia Green' porterà un indotto importante su buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su alcune delle più importanti realtà culturali e territoriali che ci contraddistinguono".



