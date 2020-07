Il cinema arriva al Forte Village con il Filming Italy Sardegna Festival

Al via la terza edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 22 al 26 luglio al Forte Village di Cagliari. Madrina di questa edizione sarà Ilenia Pastorelli mentre Claudia Gerini ricoprirà il ruolo di presidentessa della giuria dedicata ai corti cinematografici. Il presidente onorario è Matt Dillon.Il Festival è la prima manifestazione cinematografica al mondo post Covid-19: una spinta alla necessità di ripartenza, alla volontà di non fermarsi assicurando, attraverso le procedure sanitarie attuate dal Forte Village, i più alti standard di sicurezza grazie all’attuazione di un protocollo che vedrà tutti, star e giornalisti sottoporsi a test sierologici e, dove necessario, anche a tamponi per assicurare un Festival sicuro e sereno.

“In questo momento storico di grande incertezza, ospitare e supportare la terza edizione del Filming Italy Sardegna Festival assume per noi un significato molto speciale", ha dichiarato Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale di Forte Village. "Questa importante kermesse - ha aggiunto - che nelle due precedenti edizioni è riuscita ad affermarsi sul panorama dei festival cinematografici, suscitando un interesse sempre crescente da parte del pubblico, addetti ai lavori e media, è una prova concreta della volontà, nostra, di Tiziana Rocca e della Regione Sardegna, di non arrendersi e ripartire. Lo faremo in tutta sicurezza grazie ad uno straordinario protocollo che non solo rispetta le direttive del governo, ma va oltre, con l’obiettivo di mantenere all’interno del Forte Village un ambiente protetto e garantire a tutti gli ospiti la massima serenità”. “Crediamo fortemente nell’importanza del binomio cultura-turismo - ha continuato - siamo certi che il format vincente del Filming Italy Sardegna Festival con la partecipazione delle grandi stelle del cinema e della televisione, così come il suo ricco programma di intrattenimento, possa rappresentare, ora più che mai, uno strumento efficace per far conoscere e promuovere la bellezza del nostro Resort e della nostra incantevole Isola nel mondo”.

"Garantire un festival in sicurezza è stata una priorità assoluta -ha spiegato Tiziana Rocca - Ci siamo riusciti grazie alla collaborazione del Forte Village che sta attuando dei protocolli molto rigorosi, dalla sanificazione dei bagagli al test sierologico per tutti gli ospiti e gli operatori della struttura". Gli eventi saranno infatti organizzati per lo più all'aperto, comprese le Masterclass e conferenze stampa. “La Regione Sardegna crede nel cinema e sostiene le produzioni cinematografiche come strumento di promozione culturale e rappresentazione delle peculiari caratteristiche della nostra Isola –ha dichiarato il Governatore della Regione Autonoma della Sardegna, Christian Solinas. Siamo felici di ospitare la terza edizione del Festival e ci auguriamo che, in particolare in questo momento storico, possa essere un appuntamento culturale di rilievo che consenta al grande pubblico, anche internazionale di conoscere apprezzare le bellezze della nostra terra”.

Tra le tante novità di quest’anno, la multimedialità del Festival, che metterà a disposizione un’area virtuale in modo da dare a tutti la possibilità di seguire i numerosi eventi. Tanti gli ospiti internazionali e italiani presenti durante il festival, da Isabelle Huppert a cui verrà consegnato il Filming Italy Woman Power Award a Matt Dillon, che quest'anno è il presidente onorario del festival.

"Avremo una serata speciale dedicata a Gabriele Muccino e consegneremo a Riccardo Milani il Premio Women in Film -Filming Italy Award come ringraziamento per la sua sensibilità nei confronti delle donne, così che possa continuare a scrivere nuovi soggetti e sceneggiature con protagoniste femminili", ha spiegato Rocca. Non mancherà la musica, con Arisache si esibirà sulle note della colonna sonora di Lilli e il Vagabondo in occasione del lancio di Disney+ e anche un omaggio al maestro Morricone. Ci sarà spazio anche per affrontare la situazione cinematografica attuale post lockdown con i problemi legati al Covid: in collaborazione con APA -Associazione. Produttori Audiovisivi infatti saranno presentati due panel alla presenza di diversi produttori e broadcaster internazionali e italiani.

"Anche questa edizione sarà dedicata alle donne, sono molto orgogliosa infatti di proseguire la collaborazione con Women in Film Italia, importante organizzazione che da anni si batte per i diritti delle donne. Tra gli obiettivi, anche quello di far incontrare il mondo dell’intrattenimento del nostro paese e quello estero, con l’intento di promuovere l’internazionalizzazione e i nostri territori. Attraverso il nostro Festival vogliamo promuovere e presentare quelli che saranno i film della stagione estiva e le anteprime autunnali attraverso il pubblico festivaliero. Non solo cinema insomma, ma anche serie TV, musica, approfondimenti e momenti di riflessione sull’audiovisivo italiano con produttori e istituzioni”, ha concluso Tiziana Rocca.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata