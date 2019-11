Holidou elegge i 10 parchi nazionali più popolari d'Europa

Primo posto nella classifica del motore di ricerca per Snowdonia in Galles. Sul podio anche i parchi di Bieszczady in Polonia e Rila in Bulgaria

L'epoca del Romanticismo è finita da tempo, eppure ancora oggi sempre più persone continuano a farsi trasportare dalla bellezza della natura. In Europa ci sono diverse centinaia di parchi nazionali dove goderne. Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, con i dati di Google, ha creato una top ten di quelli più popolari.

1. Parco Nazionale di Snowdonia, Galles - 4,9 ★ su 18.522 recensioni

Il parco nazionale più popolare d'Europa si trova in Galles. Snowdonia non è solo il parco nazionale più antico del paese, ma ospita anche la montagna più alta, il Monte Snowdon, e il lago più grande, il Lago di Bala. Il paesaggio lussureggiante si estende su 2000km², tra catene montuose, laghi limpidi e tanta aria fresca. Le rovine deserte offrono esperienze mistiche e per vivere il paesaggio dall'alto basta prendere l'unica ferrovia pubblica a cremagliera del Regno Unito fino alla vetta di 1.085m del Monte Snowdon.

2. Parco Nazionale di Bieszczady, Polonia - 4,9 ★ su 10.295 recensioni

Il secondo posto va al Parco Nazionale di Bieszczady in Polonia. Si estende per 292 km² ed è uno dei paesaggi più incontaminati d'Europa. Il motivo è triste: nel 1947, infatti, circa 100.000 abitanti dei villaggi circostanti sono stati reinsediati con la forza nell'ambito dell'"Operazione Vistola". Il parco è lontano dalla civiltà ed abitato principalmente da animali: orsi, lupi, linci e bisonti, che vivono in un vero paradiso. Chi visita quest'area protetta una pace dei sensi assoluta. Un'ottima alternativa alle affollate calamite turistiche.

3. Parco Nazionale di Rila, Bulgaria - 4,9 ★ su 7.990 recensioni

Il podio dei parchi nazionali europei più popolari si chiude con Rila in Bulgaria. L'area protetta si estende su 80.000 ettari, che comprendono la montagna più grande della Bulgaria, Musala, 2.925m. A 1147 m sul livello del mare si trova il monastero di Rila risalente al X secolo, patrimonio mondiale dell'UNESCO e uno dei più grandi monasteri ortodossi del mondo. Altri oggetti d'interesse sono l'unico geyser attivo dell'Europa sudorientale a Saparewa Banja, a nord, e le piramidi di argilla a Stob ai confini del parco.

4. Parco Nazionale di Ordesa e Monte Perdido, Spagna - 4,9 ★ su 7.795 recensioni

Se vi piacciono i film di fantasia, amerete il paesaggio del Parco Nazionale di Ordesa e Monte Perdido. I pendii brulli delle montagne ricordano la regione desolata di Mordor del Signore degli Anelli. La sensazione è rafforzata dal monte Monte Perdido, letteralmente “Montagna Perduta". Valli pittoresche circondate da aspre catene montuose, profonde gole e cascate scroscianti. Durante i mesi estivi, solo gli autobus ufficiali sono ammessi nel Parco Nazionale, ma la maggior parte della zona deve essere esplorata a piedi.

5. Parco nazionale della Svizzera Sassone, Germania - 4,9 ★ su 5.897 recensioni

Con il Parco Nazionale della Svizzera Sassone, anche la Germania viene rappresentata nella top ten. Il paesaggio roccioso delle montagne di arenaria delle Elbsandsteingebirge non ha rivali in Germania. Caspar David Friedrich e altri romantici hanno preso ispirazione per creare i loro capolavori. C'è molto da scoprire sui sentieri segnalati: passeggiate attraverso l'area del bastione, con vista sul famosissimo ponte di Bastei e godetevi lo splendido panorama sul Table Mountain Lilienstein.

6. Parco Nazionale dei Monti Stołowe, Polonia - 4,9 ★ su 5.752 recensioni

Formazioni rocciose spettacolari vi aspettano anche nel Parco Nazionale dei Monti Stołowe. Quasi 64 km² di foreste, che invitano a lunghe passeggiate. Il punto culminante assoluto del parco nazionale sono le "rocce di funghi", che intensificano la sensazione di essere in una favola. Da visitare anche la montagna più alta del parco, la Szczecinek Wielki (919 metri). L'imponente Table Mountain si è formata negli ultimi 70 milioni di anni soprattutto dal vento e dall'acqua.

7. Parco Nazionale Durmitor, Montenegro - 4,9 ★ su 5.483 recensioni

Chi cerca un'avventura troverà ciò che cerca nel Durmitor National Park. Parapendio, rafting, dirt bike o volare con la zip line sopra la gola del Tara: qui tutto è possibile. Il massiccio montuoso, con 48 cime di oltre 2.000m di altezza, può essere esplorato anche in tutta tranquillità. Le maggiori attrazioni sono il Lago Nero vicino a Zabljak, che con il tempo adatto riflette il paesaggio circostante, e la Gola della Tara, che misura 1300 m nel punto più profondo, attraversata da un ponte lungo 365 m, offre una vista spettacolare.

8. Parco Nazionale Monte Olimpo, Grecia - 4,9 ★ su 2.191 recensioni

Il leggendario Olimpo è stato dichiarato il primo parco nazionale della Grecia nel 1938. Secondo antichi miti, Mytikas, la vetta più alta dell'Olimpo (2.918 m) era il luogo dove si incontravano gli dei, e Stefani (2.909 m), la vetta leggermente più bassa, era il trono di Zeus, il padre degli dei. Altre due cime a quote simili sono lo Skolio (2.911 me) e lo Skala (2.866 m), che delizieranno anche gli alpinisti. Informazioni su sentieri escursionistici, monasteri e siti antichi della zona si trovano nel Centro Visite vicino a Litochoro.

9. Parco Nazionale Jotunheimen, Norvegia- 4,9 ★ su 2.058 recensioni

Dagli dei ai giganti: Il Parco Nazionale Jotunheimen in Norvegia è conosciuto come "l'Impero dei Giganti", con oltre 250 vette, che superano i 1.900 m di altezza. La cima più alta è il Galdhøpiggen (2.469 m). Tra la metà di giugno e la metà di settembre, i visitatori del parco si fanno strada, infatti, in gran numero lungo la cresta del Besseggen. Magnifica la vista sul fiume, sui laghi di montagna e sulle bellissime vette. Chi preferisce la solitudine dovrebbe visitare valli meno conosciute, come Lei Rungs Dalen.

10. Parco Nazionale Vikos-Aoos, Grecia - 4,9 ★ su 1.869 recensioni

Chiude la top ten il Parco Nazionale Vikos Aoos, situato in una regione chiamata Zagori, Grecia. Il parco prende il nome da due gole, di cui la Gola di Vikos è la più conosciuta - in parte perché è nel Guinness dei primati. La ragione: il rapporto tra il punto più profondo e la larghezza più bassa è il più grande del mondo. Una scala di pietra storto piena di serpentine, i gradini di Vradeto, conduce direttamente nella gola. I 45 villaggi della regione di Zagori sono collegati da vecchi ponti ad arco in pietra e tortuosi sentieri degli asini.

