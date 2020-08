Sardegna, al Forte Village e Palazzo Doglio la contemporaneità creativa di Andrea Berton

Avvolto da uno scenario capolavoro della natura, tra le sfumature dell'azzurro delle acque della Sardegna del Sud e le tonalità di verde del suo lussureggiante giardino di 50 ettari, il Forte Village si prepara ad accogliere lo spirito innovativo di Andrea Berton, una nuova stella nell'esclusiva costellazione di chef nazionali e internazionali che da anni contraddistingue l'eccellenza culinaria del resort. Dal 10 al 17 agosto chef Berton sarà padrone di casa del ristorante Forte Bay al Forte Village, nella scenografia dell'omonima terrazza con vista mozzafiato sul Mediterraneo.

Condividerà con gli ospiti del resort il suo stile inconfondibile, contrassegnato da una filosofia che vede in prima linea tre parole chiave: freschezza, naturalezza e libertà, abbinando pochi elementi in modo innovativo. Non mancheranno la rivisitazione, utilizzando i preziosi ingredienti della Sardegna, dei piatti più rappresentativi del suo ristorante Berton a Milano - tra i quali il brodo, nobilitato a piatto vero e proprio, e massima sintesi dell'ingrediente principale di ogni piatto - e la presentazione di un nuovo piatto, i tortelli con pesto e pomodoro. In via eccezionale mercoledì 12 agosto chef Berton sarà inoltre protagonista del quarto appuntamento delle 'Notti Stellate', ciclo di chef stellati lanciato da Palazzo Doglio e l'Osteria del Forte a Cagliari. Il format è quello delle cene a 4 mani, in cui l'executive chef dell'Osteria del Forte, Alessandro Cocco, giovane promessa della cucina italiana cresciuto al Forte Village nella scuola di Gordon Ramsay e del tristellato Heinz Beck, dialogherà con chef Berton per offrire ai cagliaritani un'esperienza innovativa di arte culinaria. L'evento sarà aperto al pubblico su prenotazione nella corte di Palazzo Doglio, palazzo aristocratico degli Anni venti riportato all'originale splendore grazie al recente intervento di restauro e recupero dell'area.

Andrea Berton inizia a lavorare in cucina negli anni '90 prima da Gualtiero Marchesi e poi da Alain Ducasse. Nel 2005 inizia la collaborazione col ristorante Trussardi alla Scala dove ottiene la prima stella Michelin nel 2008 e nel 2009 la seconda. Nel dicembre 2013 inaugura il ristorante Berton, a Milano, dove il brodo diventa protagonista di un menù degustazione. Nel 2014 ottiene una stella Michelin, che replica nel 2016 ad appena 9 mesi dall'apertura al ristorante Berton al Lago presso l'hotel il Sereno sul lago di Como.

