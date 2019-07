È nato il gelato 3.0: integrale, vegetale, biologico... e funzionale

Il gelato di Grezzo Raw Chocolate si rinnova ed esce con una nuova versione, la 3.0, che raggiunge livelli ancora più elevati di gusto, cremosità, appagamento, leggerezza e non in ultimo "nutrimento vero". I 'valori' portanti, alla base di tutti i prodotti di Grezzo, rimangono saldi: solo materie prime integrali, vegetali, naturali e biologiche, quindi senza lattosio e senza glutine.

Il gelato di Grezzo apporta un livello di fibre e proteine particolarmente elevato, presenta il 50% in meno di zuccheri rispetto al gelato tradizionale, solo grassi sani e amici della salute e poche calorie: in media solo 250 kcal per 100g. Questo perché vengono utilizzati solo ingredienti sani, che nutrono l'uomo e rispettano l'ambiente. Dai laboratori sono banditi gli ingredienti raffinati o industriali.

La lista ingredienti del gelato di Grezzo segue una regola rigorosa: al primo posto vi è quello che caratterizza il gusto (non lo zucchero e il latte) come ad esempio la nocciola, il pistacchio, la mandorla, ecc... Come dolcificante viene utilizzato lo zucchero biologico integrale di cocco che ha la caratteristica di avere un indice glicemico molto basso, estratto dalla palma del cocco senza abbattere nessuna pianta, quindi molto ecologico.

