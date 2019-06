Destinazione Turistica Emilia, un anno di eventi enogastronomici

Con la barra di navigazione orientata nel cuore della Food Valley, il rischio è quello di perdersi tra le iniziative a sfondo enogastronomico che ogni anno si propongono di promuovere e valorizzare i sapori di un territorio che ha fatto del vino e del cibo in ogni sua forma tratti caratteristici di un Dna unico e inconfondibile. Destinazione Turistica Emilia è la meta ideale di chi cerca un gusto autentico e un’esperienza al centro della tipicità nell’area compresa tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia. "Non è un caso – sottolinea la presidente Natalia Maramotti – che Michelin abbia scelto proprio l’Emilia per presentare le proprie eccellenze. Se Reggio Emilia ha ospitato ad aprile la presentazione della nuova Travel & Food map del territorio di Destinazione Emilia, a novembre Piacenza sarà il teatro per il disvelamento della nuova edizione dello storico volume dedicato ai migliori ristoranti d’Italia. Parma, capitale della cultura nel 2020, tornerà invece protagonista dell’evento l’anno prossimo".

E ora che la bella stagione è arrivata, gli appuntamenti imperdibili si moltiplicano davvero, protraendosi poi fino ad autunno inoltrato e ben oltre. Un fiume di vino rosso invade le strade di Albinea (Reggio Emilia) dal 13 al 16 giugno per la 55esima Sagra del Lambrusco e degli Spiriti divini, sfociando idealmente alla Fiera annuale di San Giovanni di Bobbio (Piacenza), in programma a metà giugno, e ricongiungendosi a un altro corso di nettare liquido, come quello al centro della Sagra della Birra, prevista dal 14 al 23 giugno al Parco Salici di Reggiolo (Reggio Emilia).

L’estate entra nel vivo con Scarpazzone in forma a Carpineti (Reggio Emilia), manifestazione che il 13 e il 14 luglio celebra une delle eccellenze dell’Appennino Reggiano. Sono invece le splendide mura medievali a custodire i segreti di Vigoleno in festa con l’Anolino (Piacenza), che costituisce con la Festa del Tortello De.Co. di Vigolzone (Piacenza) l’evento clou nel cuore della gastronomia piacentina della terza settimana di luglio. Tra il 26 e il 28 luglio, il mese dà l’arrivederci all’anno prossimo con il Festival della città slow Felina di Castelnovo Monti (Reggio Emilia), appuntamento dedicato alla biodiversità e alla sostenibilità, con laboratori didattici, conferenze momenti di scambio tra produzioni agricole locali e altre città slow italiane.

Nemmeno il caldo e il clima vacanziero di agosto fermano la parata enogastronomica di Destinazione Turistica Emilia, che – dopo aver celebrato un’icona del territorio con la competizione tra caseifici e la mostra mercato di produzioni agricole locali della Tradizionale Fiera del Parmigiano Reggiano a Casina (Reggio Emilia) nei giorni tra il 2 e il 4 agosto – si sposta nell’ultimo weekend alla Fiera della Fortanina e della Spalla Cotta di San Secondo (Parma) e conclude in bellezza a Carpaneto Piacentino (Piacenza) dal 30 agosto al 2 settembre per unire i due mesi nel nome della pirotecnica Festa della Coppa Piacentina Dop.

A settembre, la Sagra della Giareda di Reggio Emilia fa da apripista verso l’eclatante Settembre Gastronomico, con cui Parma apre le proprie porte ai foodie. Oltre alla benefica 'Cena dei Mille' – che il 3 settembre vedrà il centro storico trasformarsi in un ristorante a cielo aperto, impreziosito dal contributo del tristellato Norbert Niederkofler - il programma prevede itinerari tra arte, gusto e musica alla scoperta degli angoli verdi della città, con le serate 'Giardini Gourmet', visite guidate tra eccellenze quali le conserve ittiche, i prodotti caseari, la pasta - protagonista di Pastaria - il Prosciutto di Parma Dop - con il Festival del Prosciutto di Parma e i weekend 'Finestre Aperte' - e il pomodoro, protagonista del 'Tomaca Fes''.

Il calendario sarà poi completato da showcooking, talk show, presentazioni di libri, momenti culturali e di intrattenimento, a cura dell’Università degli Studi di Parma e di Verdi Off, e laboratori didattici organizzati da Giocampus e da Madegus - Maestri del Gusto. Ma le iniziative di Destinazione Turistica Emilia continueranno fino alla fine di novembre con tanti altri appuntamenti.

