A Vancouver 'cooking show' per la Settimana della cucina italiana

Sino al 24 novembre Vancouver è protagonista di diversi eventi organizzati per la quarta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, il cui tema quest’anno è 'Educazione alimentare: la cultura del gusto'. Le iniziative previste celebrano le eccellenze culinarie di diverse regioni come tratto distintivo dell’identità e della cultura italiana, sottolineando l’importanza di temi oggi molto dibattuti quali la qualità, la sostenibilità e la biodiversità del cibo. Le manifestazioni, oltre a celebrare le tradizioni culinarie italiane, mettono in risalto anche gli aspetti economici legati a queste ultime, come dimostrano gli incontri B2B tra aziende enogastronomiche italiane in visita a Vancouver e importatori, ristoratori e fornitori del settore agroalimentare locale; come anche il workshop organizzato dall’ENIT per promuovere il turismo e gli itinerari enogastronomici in Toscana, e la conferenza 'Trade Talks and Trade Wars' sulle guerre commerciali e i dazi internazionali, soprattutto quelli legati alle produzioni alimentari.

