Crociera sul fiume: una vacanza tra natura e relax

Nasce un nuovo tipo di turismo caratterizzato da ritmi lenti e da un profondo contatto con la natura, in grado di adattarsi alle esigenze di tutti, grandi e piccini. Si tratta della crociera fluviale, che, grazie a imbarcazioni leggere e facili da guidare, consente di attraversare il territorio ammirandone le bellezze da un punto di vista insolito, per fermarsi poi nei pressi delle città che si vuole. Di questo tipo di soluzioni si occupa la società Houseboat.it, che, con mezzi che possono ospitare fino a 8 persone in 4 cabine, accessibili anche a chi ha disabilità motorie, organizza viaggi per tutta la famiglia.

L’area del Nord-Est Italia, tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, si presta particolarmente a questo tipo di turismo. Ci sono lunghi tratti di fiume interamente costeggiati da piste ciclabili. Tra le possibilità, dunque, c’è anche quella di 'dividere' la ciurma in due per qualche chilometro, con un gruppo che si sposterà da un posto all’altro in sella ad una bici (a nolo o di proprietà), e l’altro in barca. Una soluzione interessante soprattutto se si viaggia con ragazzi adolescenti, che potranno 'sganciarsi' per qualche ora, seppur controllati a vista. Ad esempio, la zona compresa tra Caorle, Bibione e Jesolo, è ben nota tra gli amanti del cicloturismo e gli appassionati delle lunghe pedalate, proprio per le sue piste ciclabili che costeggiano il fiume. Si può, dunque, percorrere il tratto Bibione-Caorle in bici, senza troppe difficoltà, mentre il secondo gruppo costeggia la costa in barca (1,5 ore di navigazione circa).

Jesolo, inoltre, è perfetta anche per chi viaggia con i bambini piccoli. La parte settentrionale dell’Adriatico, infatti, è nota per le dolci coste sabbiose, l’acqua non troppo profonda vicino la riva e grandi parchi naturali. Inoltre, la località è nota anche per la sua vita notturna, con ristoranti, locali per aperitivi e discoteche all’aperto. Lungo il fiume, inoltre, si incontrano deliziosi borghi e villaggi di pescatori, come Cortellazzo.

Infine, tra Bibione e Lignano, si trovano alcuni parchi divertimento, come Gulliverlandia, con giostre, spettacoli circensi e un acquario, AquaSplash, primo parco acquatico ad aver aperto in Italia, con scivoli adrenalinici, il Parco Zoo Punta Verde, con tanti animali e giostre, o il Parco Avventura Unicef, con giostre e spettacoli, tutto a misura di bambino.

