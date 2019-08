Coldiretti: Per 4,3 milioni italiani vacanze in camper e tenda

Sono circa 4,3 milioni i turisti italiani che hanno deciso quest'estate di trascorrere la vacanza in tenda, roulotte o camper, per conciliare le esigenze di indipendenza e di flessibilità con quelle del risparmio. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti-Ixè per la notte di San Lorenzo, tradizionalmente dedicata a guardare le stelle. "Se i più giovani - sottolinea la Coldiretti - preferiscono la tenda, le persone di età più matura e con maggiori disponibilità finanziarie privilegiano la roulotte e soprattutto il camper sul quale viaggiano poco meno della metà dei turisti open air. Secondo i dati dell'Apc, nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del camper nuovo rispetto al 2017, confermando una continua ascesa". L'offerta turistica made in Italy ha colto - sostiene la Coldiretti - questa opportunità e lungo tutta la penisola sono disponibili servizi, aree di sosta e quasi tremila campeggi al mare, nelle città d'arte, in montagna e anche in campagna. Si stima che in Italia siano presenti circa 12mila piazzole di sosta negli agriturismi italiani che sono particolarmente apprezzate dagli amanti della vacanza all'aria aperta come i camperisti.

