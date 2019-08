Cinque ragioni per fare un giro in mongolfiera nei cieli di Vilnius

Secondo Lonely Planet, fare un giro in mongolfiera su Vilnius è un'occasione imperdibile per coloro che visitano la Capitale della Lituania. In una giornata limpida, è possibile vedere fino a 20 mongolfiere muoversi nel cielo e ad oggi sono ancora un'attrazione molto amata tra i visitatori della città. Eppure, seppur le mongolfiere sono per lo più usate per vedere la Capitale della Lituania dall'alto, forniscono ai visitatori più di semplici opportunità turistiche.

Qui di seguito vi sono cinque altri modi nei quali Vilnius usa le mongolfiere per godersi la città dal cielo.

Per una cena nel cielo: Vilnius è uno dei due posti in Europa (oltre ai Paesi Bassi) dove si offre ai visitatori la possibilità di cenare in mongolfiera. Uno dei tre chef lituani, Vytautas Samavičius, offre agli ospiti l'opportunità di degustare un pasto composto da sei portate mentre si vola sulla Capitale lituana e sui suoi dintorni. "Da molto tempo avevo il desiderio di aprire un ristorante in mongolfiera - ha detto il pilota Vytautas Samarinas - C'è voluto molto tempo, ma alla fine ho incontratoVytautas [Samavičius] e abbiamo trovato un modo per ospitare 16 ospiti per una <cena nel cielo>”. Gli ospiti possono assaporare un polpo in umido con purea di patate o un involtino di prosciutto stagionato arricchito con spinaci, tra i piatti inseriti nel menù

Come luogo di musica dal vivo: Vilnius è una città nota per la sua vivace vita notturna. Tuttavia, è l'unico posto in Europa dove le mongolfiere sono usate come locali notturni. Con una capacità di 24 festaioli, gli organizzatori dei voli stanno attirando musicisti provenienti da tutta Europa per mettere su set di musica live sulla città. "Il primo DJ set live che abbiamo organizzato si è svolto solo di recente e abbiamo invitato un DJ techno austriaco, Philipp Straub - ha aggiunto Samarinas - Abbiamo in programma di rendere questi eventi più frequenti nel futuro". Nel 2018 il musicista lituano acclamato a livello internazionale, Martynas Levickis, ha anche promosso il primo concerto al mondo dedicato alla fisarmonica su una mongolfiera in volo su Vilnius.

Per feste di nozze e di fidanzamento: Vi è una tendenza emergente nell’usare le mongolfiere quali luoghi per matrimoni e feste di fidanzamento. Per tali occasioni, possono essere utilizzate mongolfiere speciali da 16 e 24 posti per ospitare feste di nuziali. Inoltre, sono in grado di ospitare cerimonie di nozze se gli ospiti lo desiderano. Anche le mongolfiere come luoghi di matrimonio o di fidanzamento hanno ricevuto consensi internazionali su siti di valutazione di viaggi, quali TripAdvisor.

Per le visite turistiche dall'alto: Il Centro Storico di Vilnius è un sito patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è una delle attrazioni turistiche maggiormente popolari. Esplorarlo dall'alto a bordo di una mongolfiera aggiunge una dimensione speciale alle visite turistiche. Da oltre 30 anni, i voli sui tetti rossi del centro storico attirano turisti da tutto il mondo e hanno costruito una fiorente comunità di appassionati della mongolfiera dall'interno e dall'esterno della città. "Vilnius è la capitale europea delle mongolfiere - ha spiegato il pilota Giedrius Leškevičius - Incontro una infinità di visitatori provenienti da ogni parte del pianeta e quasi la metà di essi mi dice che vengono qui appositamente per viaggiare su una mongolfiera”.

Per far passare la paura dell’altezza: Secondo Leškevičius, una delle migliori cure per la paura dell’altezza è quella di fare un giro in mongolfiera. A differenza di altri mezzi aerei leggeri, una mongolfiera non è soggetta alle turbolenze dell’aria. È anche statisticamente la forma più sicura di trasporto aereo. "Se le persone sono preoccupate o spaventate, si rilassano in circa 10 minuti. - ha detto - Molti dei nostri ospiti dicono che volare in mongolfiera è come nuotare nell’aria. Alla fine del volo, non è raro sentir loro dire che si sentono più sicuri rispetto allo stare in piedi su un balcone".

